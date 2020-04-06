Вступайте в языковые онлайн-клубы

В период вынужденной самоизоляции Северо-Кавказский федеральный университет предоставил всем желающим возможность повысить уровень владения иностранными языками. Волонтерами «Центра помощи в период профилактики эпидемии COVID-19» организованы языковые онлайн-клубы. Проект реализуется при поддержке Правительства Ставропольского края.

Студенты и преподаватели Северо-Кавказского федерального университета, владеющие английским и французским языками, объединились, чтобы организовать вебинары для всех желающих, сообщает пресс-служба вуза. За первые дни работы в онлайн-клубы записались более 600 слушателей. Среди них студенты университета, школьники, преподаватели общеобразовательных учреждений, люди разных возрастов и профессий. Такой наплыв слушателей объясняется желанием не терять появившееся свободное время, приближением Единого государственного экзамена, а также своевременным информированием населения — с распространением информации о возможности бесплатно подтянуть знания языков помогло Правительство Ставропольского края.

Со слушателями работают 56 волонтеров: это студенты старших курсов языковых направлений обучения, преподаватели кафедр и носители языка.

— В основном это студенты и преподаватели Гуманитарного института, — комментирует координатор онлайн-клубов, студент СКФУ ФарходЭркинов. – В нашу работу влились сразу несколько кафедр,специализирующихся на иностранных языках. Мы очень им благодарны!

Слушателей ранжируют по возрасту и степени владения языком и распределяют в группы до 10 человек. Каждая группа занимается не менее часа два раза в неделю. Работа организована дистанционно. Ни спикер вебинара, ни слушатели не покидают собственного дома для участия в занятии.

— Я занимаюсь с двумя группами. В одной – школьники 5-7 классов, которые планируют сдавать экзамен по иностранному языку, в другой – люди среднего возраста, за тридцать и старше, у которых появился интерес к языкам, — говорит студент-волонтер Роман Пинский.

— Информацию о вебинарах от СКФУ нам сообщил классный руководитель, и мы, не раздумывая, записали туда сразу двух детей 8 и 13 лет, — рассказала ставропольчанка Мария Велиева. – Нам очень нравится! И организация, и преподаватель на высшем уровне. Сейчас дети дома, не хочется, чтобы они отставали в знаниях, поэтому мы благодарны университету за такую возможность и будем продолжать заниматься.

Записаться на вебинары можно по телефону 8 (962) 740 17 94 или пройти регистрацию по ссылке — https://forms.gle/9ccUieGZKRNGxb5P7 .