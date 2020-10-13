Вся правда о ковид

Медицинские учреждения Пятигорска и их коллективы вновь на переднем крае борьбы с коронавирусом, принимая на лечение не только пятигорчан, но и жителей других городов и районов Ставропольского края. Ресурсов, специалистов и оборудования для этого достаточно.

Как сообщает территориальный отдел регионального Министерства здравоохранения в Пятигорске, в настоящее время в городе развернуто 675 коек для «ковидных» больных, 32 аппаратов ИВЛ, оборудовано 215 кислородных точек. На сегодняшний день занято 394 койки, 14 аппаратов ИВЛ и 106 кислородных точек. «Коронавирусных» больных лечат в Пятигорской городской специализированной инфекционной больнице, госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице, городской клинической больнице №2, детской больнице, а также в муниципальном родильном доме. Именно последний объект вызвал волну вопросов и поток непроверенных фактов в соцсетях.

Как подтвердили в региональном Минздраве, Пятигорский роддом действительно полностью перепрофилирован в госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Койки здесь обеспечены кислородной подводкой, в достаточном количестве имеется оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам. Помещения соответствуют требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с опасными инфекциями: организовано зонирование, оборудованы шлюзы между этими зонами, помещения для персонала. Медики прошли необходимое обучение.

Напомним, начиная с весны в отдельном корпусе роддома уже оказывали помощь «ковидным» пациентам — но речь шла только о беременных, новорожденных и женщинах с гинекологическими заболеваниями, у которых выявлен COVID-19. Все это время второй корпус роддома, тоже перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, продолжал работать как обычный родильный дом для жительниц Пятигорска. Теперь же, на основании приказа краевого Минздрава, предусмотрено оказание в Пятигорском роддоме медицинской помощи всем категориям пациентов с COVID-19. То есть, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе, роддом полностью переведен в режим работы госпиталя для больных COVID-19.

При этом, как заверили в Минздраве, доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает. Беременные и роженицы из группы низкого и среднего риска, женщины с гинекологическими заболеваниями будут направляться в родильные дома Кисловодска и Минеральных Вод, беременные из группы высокого риска – в перинатальные центры Ставрополя. Кроме того, в ближайшее время будет открыт родильный дом в Ессентуках, в котором завершается капитальный ремонт.

«Каждая жительница Пятигорска может быть уверена, что медицинская помощь при беременности и в родах будет оказана ей своевременно и квалифицированно», — подчеркнули в министерстве.

Итак, в роддоме сейчас развернуто 190 коек, занято из них 70, в Инфекционной больнице развернуто 107 коек, занято 89, в госпитале для ветеранов — 233 и 205 соответственно, в детской больнице — 80 и 4. В больнице №2 было развернуто 25 коек, но затем пришлось оборудовать дополнительные места, сейчас здесь лечится от коронавирусной инфекции 31 пациент. А в городской клинической больнице развернуто 40 коек, пока ни одна из них не занята.

Ко «второй волне» система здравоохранения региона подошла гораздо более подготовленной, чем к первой. Это касается как диагностики, так и лечения. Однако все усилия медиков будут бесполезны, если пренебрегать мерами профилактики. Выполнение простых правил (ношение защитных масок в общественных местах, регулярное мытье и обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции, минимизация контактов) реально поможет каждому обезопасить себя, своих близких, всех окружающих.