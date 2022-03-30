Вся жизнь — театр!

Международный день театра в России отмечают уже в 60-й раз. Не прошел мимо этой даты и коллектив Ставропольского государственного театра оперетты. В минувшие выходные здесь давали большой концерт

«Музыка весны». Зрители уже привыкли к тому, что артисты театра оперетты в Пятигорске могут исполнять не только арии из оперетт, но и эстраду, и джаз. Однако в этот раз сделали ставку на классику.

— Видите, сколько зрителей собрали! Людей надо отвлекать от тяжких дум. И театр — самое прекрасное место для этого! — уверена Нелли Борисовна Вагнер, бессменный завлит пятигорской оперетты с 1997 года. Еще в раннем детстве она жила рядом с оперным театром в Тбилиси. С тех пор прикипела к театру душой. Как и большинство тех, кто служит в этих стенах. А это не только артисты, но и музыканты, костюмеры, художники, осветители. Не пропускает ни одной премьеры директор — художественный руководитель краевого театра оперетты Светлана Калинская. Вот и в этот раз она была в зрительном зале, а по завершении программы вручила грамоты Минкульта СК лучшим работникам театра. Среди награжденных — почетный деятель искусств СК Оксана Клименко. На днях она получила губернаторскую премию от руководителя края Владимира Владимирова.

Меж тем прибывающая публика погружалась в волшебный мир оперетты уже в фойе. На лирический лад пятигорчан и гостей курорта настраивал квартет — скрипка, фано, кларнет, контрабас. Знакомые музыкальные темы завораживали и будили воображение. А концертную программу открыли сразу четыре музы театра. Роли Терпсихоры, Мельпомены, Талии и Каллиопы пришлись под стать ведущим вокалисткам пятигорской сцены: Оксане Филипповой, Ирине Абгарян, Наталье Тысячной и Ирине Рудоман. Автор стихов — многогранно талантливый Дмитрий Патров. Красочным калейдоскопом сменялись перед зрителем сценки из оперетт Кальмана, Штрауса, Оффенбаха, мюзикла Лоу «Моя прекрасная леди», оперы Чайковского «Иоланта»… Великолепные голоса Романа Байлова, Никиты Рыкунова, Рустама Вайдмана, Владимира Басова и других вокалистов проникали в сердца меломанов. Не отставала и женская половина труппы — Ольга Шиманаская, Юлия Сивкова, Наталья Тысячная, Оксана Филиппова — восхищения достойна каждая!

А когда заслуженный артист РФ Алим Абалмасов исполнил тот самый «Севастопольский вальс», аплодисментам не было конца! Не успели выдохнуть — на сцене Фигаро из одноименной оперы Россини! Как заметил кто-то из знатоков: «Лауреат международных конкурсов Алексей Парфенов просто взорвал зал!»

«Кармен», «Мистер Икс», «Свадьба с генералом», «Риголетто», «Травиата» — арии, дуэты, сценки из этих известных оперетт, музыкальных комедий и опер продолжились во втором отделении. И все это под скомороший разгуляй, канкан, вальс, чардаш… А какие декорации, костюмы! Настоящее пиршество духа устроил для своих зрителей коллектив театра. В том числе режиссер-постановщик Инна Хачатурова, дирижер Алексей Кириченко, балетмейстер Татьяна Шабанова, хормейстер Дмитрий Ремчуков, главный художник Инна Августинович и многие другие служители муз — не щадящие голосовых связок, не боящиеся физических нагрузок, бесконечных репетиций, предпремьерных авралов, переездов, бессонных ночей… Удивительные люди, энтузиасты и таланты, для которых вся жизнь — театр!

От первого лица:

Татьяна Шабанова, почетный деятель искусств СК, главный балетмейстер Ставропольского государственного театра оперетты:

— Концерт, посвященный Международному Дню театра, мы сделали по страницам оперетт и даже опер — с живым оркестром, с массовкой хора и балета. Вводим зрителей в атмосферу праздничного театра. Репетировали параллельно с постановкой «Свадьбы в Малиновке». Нагрузка солидная, но людям нравится. Это наша работа, и мы ее делаем с удовольствием.

Закульсье, или как создаются чудеса

День театра — праздник не только мастеров сцены, но и миллионов поклонников этого вида искусства. Пятигорск гордится своим театром оперетты, который уже стал визитной карточкой курорта и оздоравливает дух так же, как и минеральные источники лечат болезни тела.

Театральная жизнь на Водах — всегда многогранная, насыщенная, полная интересных творческих проектов. Каждый новый сезон артисты театра оперетты радуют зрителей талантливыми и актуальными постановками. Не будет преувеличением сказать, что пятигорский театр сегодня — яркая палитра творческих идей, поисков и экспериментов.

И в этом убедились его поклонники, которых пригласили отметить праздник не только в зрительном зале, но и за кулисами. Гости побывали в гримерных, где мастера рассказали о том, как происходит перевоплощение артистов в персонажей сказки или героев водевилей. Разрешалось даже примерить парики, разнообразие которых удивило бы даже самую отчаянную кокетку. Особой популярностью пользовались синие кудри Мальвины и рыжая шевелюра лисы Алисы. Женская половина аудитории с удовольствием фотографировалась в разных образах. Мужчины оказались более консервативны и выбирали парики судей и вельмож.

Большой интерес у гостей театра вызвала и работа специалистов, создающих декорации для спектаклей. Кстати, здесь готовятся к премьере музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», которая состоится в конце апреля. Спектакль в наше время очень актуальный, так как его действие происходит в 20-х годах прошлого века на Украине во время гражданской войны. Для того чтобы передать дух той эпохи и украинский колорит, декораторам придется много потрудиться. Но уже сейчас готовы роскошные подсолнухи, яркие рушники, много внимания уделяется аппликации и вышивке.

Затем почетный деятель искусств СК Дмитрий Патров, который уже много лет служит в театре, познакомил зрителей с его историей, показал стенды с наградами, старыми афишами, программками, буклетами и реквизитом. Зрители сфотографировались рядом с бюстами Оффенбаха, Штрауса, Кальмана, Дунаевского — известных композиторов, написавших много популярных оперетт.

Ну а завершился вечер великолепным концертом: роскошный букет из любимых песен XX века собрали и подарили публике лауреаты международных конкурсов Рустам Вайдман и Никита Рыкунов. В их исполнении прозвучали шедевры мировой музыки — известные хиты Элвиса Пресли и Френка Синатры, а также песни из репертуара Петра Лещенко и Муслима Магомаева. Необычную концертную программу украсили народные напевы и арии из популярных оперетт. С трепетом, затаив дыхание, дамы слушали сладкоголосых певцов, ну а мужчины были очарованы танцевальным мастерством солистки балета Александры Балабановой. По окончании концерта восторженная публика долго аплодировала артистам. Зрители также благодарили творческий коллектив за увлекательную экскурсию и возможность приобщиться к волшебному миру театра.

Впечатления:

Диана Локотко, Пятигорск:

— Наш театр полюбила еще

в юности, с тех пор стараюсь

не пропускать премьеры и приглашаю пойти со мной на спектакль родных, друзей

и близких. Вот подруга приехала из Казани, а тут такой праздник, который нельзя пропустить. Очень хочу, чтобы наш театр продолжал развиваться и радовать новыми постановками, и пусть никогда не смолкают аплодисменты под этими сводами. Вдохновения и новых достижений нашему любимому театру оперетты!

Елена Зарединова, Казань:

— Для меня театр — это всегда встреча с чудом. И еще одно маленькое чудо снова случилось: мы побывали за кулисами и увидели, как создается спектакль. Это было очень интересно. Теперь я понимаю, что театр — это не только храм искусства, но место напряженной работы, требующей терпения и полной самоотдачи. Поздравляю всех работников театра с профессиональным праздником! Счастья и творческих побед всем тем, кто создает это чудо — театр!