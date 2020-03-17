Всю войну отпахала в поле…

В год 75-летия Великой Победы ветеранам Пятигорска вручены юбилейные памятные медали. Одной из обладательниц символичного презента стала труженица тыла, ветеран труда Евдокия ФедосовнаПисаренко.

Когда началась война, ей было всего 17. Время учиться, влюбляться и мечтать. Но судьба распорядилась иначе. Вместе с младшей сестрой они работали в совхозе Привольный. Почти круглые сутки без сна и отдыха в полях на тракторах. Сеяли пшеницу, горох, ячмень. Был еще огромный огород, разводили скот. Задача была – обеспечивать продуктами санатории Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска. За работу не платили ни копейки, но

голодными не оставались, работниц кормилихорошо.

Победу встретила там же, в поле совхоза Привольный. Счастью не было предела, хотелось побежать скорее домой, обнять маму. Но девчат не отпустили – сначала надо отпахать, мол, работу никто не отменял. Но мысль о Победе, конечно, придавала сил, и дело спорилось быстрее.

— Как же было тяжело, вы себе не представляете! Мы, хрупкие девчонки, от зари до зари на этих тракторах. Часов не было, не знали даже, сколько времени. Это не так, как сейчас: 8 часов отработал и пошел домой. Нет. Спать давали по часу-два, не больше. Помню, как приехал один фронтовик, украинец, уже когда Победу объявили, поглядел, как мы работаем такие обессиленные. И сказал: «А ну, лягайте спать!» Как же мы тогда обрадовались! Не верилось, что так теперь можно будет – спать нормально, — вспоминает Евдокия Федосовна.

Там же, в совхозе, уже после окончания войны Евдокия Федосовна познакомилась с будущим супругом, фронтовиком, боевым офицером. Они поженились в 1946-ом, прожили вместе 69 лет. У них было 4 детей – сын и три дочери. Но Евдокия Федосовна называет себя несчастной матерью, так как потеряла всех своих девочек.

Зато сын Юрий подарил ей 4 внуков, 7 правнуков и 1 праправнучку, которой сейчас 2 годика. Большая дружная семья любит и поддерживает бабушку, готовится отметить юбилей Победы, а через три года, даст бог, и 100-летие заслуженной труженицы будут праздновать.