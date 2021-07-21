Вторая в последние новости, общество

Краевое Отделение ПФР: на что обратить внимание при подаче заявления на новые выплаты

Краевое Отделение Пенсионного фонда продолжает прием заявлений на новые выплаты беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

На что обратить внимание при подаче заявления.

Подать его можно дистанционно онлайн – через портал Госуслуги, а также лично в территориальных органах Пенсионного фонда.

Если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении каждого из этих детей есть судебное решение о назначении алиментов или заявитель выступает единственным родителем для этого ребёнка.

Если при заполнении заявления допущена ошибка, то заявление можно доработать. Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя, а не номер карты: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Напомним, что с 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона, зачисляются на карты «Мир».

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для назначения выплаты нет, то в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, заявителю направляется уведомление.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (10 081 рубль на Ставрополье). Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами (применяется правило «нулевого дохода»).

Доход рассчитывается так: сумма доходов всех членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления делится на кол-во членов семьи. Например, дата подачи заявления 01.07.2021. 4 месяца предшествующие обращению: июнь, май, апрель, март. Доходы необходимо считать за период с 01.03.2020 по 28.02.2021

Напомним, что в крае на выплату 5 310,5 рублей в месяц на каждого ребенка претендуют около 26 000 одиноких родителей, а 5 374,5 рублей — 9 500 беременных женщин.

Заместитель начальника управления ПФР И.В.Волкова