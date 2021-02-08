Выборы в думу города Пятигорска VI созыва пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года

Они будут совмещены с выборами депутатов думы Ставропольского края и Государственной думы РФ.

Количество избирателей в Пятигорске на 01.01.2021 г. составляет 129517 человек.

Выборы в гордуму пройдут по смешанной избирательной системе. 22 депутата избираются по 11 многомандатным округам (2 депутата от округа) и 11 депутатов получат мандаты по выдвинутым партийным спискам.

Это наш город и наш выбор. Приглашаю всех неравнодушных к участию в избирательной кампании. Нам здесь жить и как выглядит Пятигорск давайте решать вместе.