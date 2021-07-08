Выездная бригада по вакцинации работает на Верхнем рынке

На Верхнем рынке в Пятигорске сегодня проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Впервые такая акция прошла здесь в апреле. В мае вводили второй компонент. Люди обратились к главе города с просьбой организовать выездной пункт вакцинации еще раз, так как это очень удобно. Им пошли на встречу.

Как рассказала сотрудник первой городской поликлиники Пятигорска, сегодня привезли 50 доз. Перед тем, как ввести вакцину, проводится устный опрос желающих привиться, ведь нельзя ставить вакцину в период обострения хронических заболеваний, во время беременности и периода грудного вскармливания, больным онокологией или во время ОРВИ. Врач мерила людям давление, сатурацию и температуру. Каждый человек заполнил анкету и после прививки получил сертификат. Используемая вакцина — Спутник V. Второй компонент будут вводить через 21 день.

Желающих было довольно много. Так супруги Ананий и Наталь Грабовские решили обезопасить себя от болезни.

«Я тяжело переболела и, несмотря на то, что у меня было небольшое поражение одного лёгкого, очень плохо себя чувствовала недели две. А если будет в другой раз большее поражение? Дикая слабость, пот градом — повторения я не хочу. И недавно у нас от коронавируса умер знакомый. Сейчас ещё одна лежит в больнице. Поэтому я решила привиться. И я работаю на рынке. Очень удобно, что пункт здесь организовали. Спасибо», — сказала Наталья.