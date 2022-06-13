Выплаты для тех, кто вакцинировался

Прокуратура Пятигорска сообщает: уточнен порядок выплаты и получения денежного приза по итогам стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Постановлением Правительства РФ от 09.06.2022 N 1057 внесены изменения в Правила выплаты и получения денежного приза по итогам стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции».

Поправками предусмотрены:

продление срока, в течение которого призер стимулирующего мероприятия указывает в личном кабинете номер своего национального платежного инструмента до 30 сентября 2022 года;

продление срока, в течение которого осуществляется выплата денежных призов, до 31 декабря 2022 года;

возможность получения денежного приза гражданами, признанными недееспособными, на банковскую карту «Мир» опекунов.