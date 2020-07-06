Выпускники сдают ЕГЭ

На Ставрополье 6 и 7 июля выпускники школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Усилены меры санитарной безопасности. Чтобы избежать массовости, идти экзамен будет два дня. Пункты проведения ЕГЭ тщательно обработаны. У каждого выпускника проверяют температуру, во всех аудиториях дежурят медики. Все, кто участвует в организации экзамена, протестированы на коронавирус. Сдают ЕГЭ только те, кто поступает в вузы. Остальные получили аттестаты по итогам годовых оценок.

Напомним, первый ЕГЭ по выбору (информатика, география и литература) на Ставрополье сдали 1850 учеников. Экзамен прошел 3 июля. Следующий ЕГЭ — профильная математика. Он пройдет 10 июля. А 13 июля выпускников школ ждут на экзамен по истории и физике, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни — 24 и 25 июля. Это предусмотрено для школьников, которые по уважительным причинам не смогли сдать ранее.