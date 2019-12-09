Вышивка ее судьбы

Отметить юбилей в библиотеке — да еще 90-летний! – выпадает не каждому. А если круглая дата совпадает с открытием персональной выставки – и вовсе чудо в квадрате! Такое, как случилось в жизни одной милой дамы, человека заслуженного и в Пятигорске известного – Тамары Макаровны Лыгиной.

Вышиванием Тамара Макаровна занимается с институтской скамьи. В годы ее молодости многие девушки увлекались вышивкой. Но с рождением детей стало не до творчества. Да и любимая работа много времени отнимала… А когда вышла на пенсию, тут-то все и началось. Сначала рисовала цветы, которые росли у нее в саду. Потом стала черпать вдохновение в фотографиях, привезенных из поездок к родственникам в Сибирь. На основе рисунков и фотографий, а не по готовым схемам из интернета, и рождались сюжеты. Ниточка, иголочка, строчка за строчкой — получается красота! Когда Тамаре Макаровне исполнилось 82 года, она даже поступила в художественную школу, чтобы в своем хобби достичь еще большего совершенства. Правда, проучилась недолго из-за болезни, всего пару месяцев… Однако впитали ее работы гораздо большее, чем просто профессионализм. В них – тонкая душа художника, его доброта и мудрость. В чем и убедились все, кто пришел на выставку работ Тамары Лыгиной в ЦГБ им. М. Горького Пятигорска.

Юбиляршу поздравили Людмила Похилько, председатель городской Думы, Наталья Абалдуева, председатель пятигорского Совета женщин, депутат Думы города. А Герой труда СК, почетный гражданин Ставрополья, председатель краевого Совета женщин Татьяна Чумакова передала виновнице торжества сладкий подарок.

Главный библиограф Лора Сазанова, которая и организовала выставку, призналась, что читала биографию Тамары Лыгиной с большим трепетом. И вот какой вывод сделала: «В жизни нашей встречается немало людей интересных. А есть люди особенные, которые знают ответы на вопросы, которые ты еще не задал…». Она вручила автору подарок — читательский билет «Волшебник галереи мастеров № 1».

В каких краях появляются на свет люди с особенным характером и восприятием, очень крепкие и талантливые? Тамара Макаровна родилась в Сибири, в Тюменской области, где девять месяцев зима, а остальное – лето. Счастливое детство без интернета — санки, лыжи, коньки, природа… Во время войны мыла щелоком станки. В госпитале вместе с другими детьми пела и танцевала для раненых. Поступила в спортивную школу, затем в техникум, дальше – в институт физкультуры в Смоленске, где и познакомилась с мужем. В 1954 году два молодых специалиста попали по распределению в Пятигорск. Муж Тамары Макаровны Сергей Михайлович Лыгин работал на Пятигорской студии ТВ, был телеведущим, редактором молодежной и детской студий. У него училась оператор Елена Еринских. Много наслышана об этом от старших коллег человеке тележурналист Юлия Бычкова. А ветеран телевидения, оператор Николай Аванесян, знавший Сергея Лыгина лично, сегодня снимает репортаж о замечательной супруге легенды местного ТВ. Сама Тамара Макаровна стояла у истоков создания спортивной школы Пятигорска. В штате было 12 человек, дети тренировались в четырех спортивных залах. С появлением собственных детей она оставила директорскую должность и перешла на тренерскую работу. «Спортивный характер – выдержка, терпение, сила воли» — так характеризует предшественницу действующий директор СШОР № 1 Александр Классовский. А председатель подразделения женсовета в микрорайоне Бештау – Гора-Пост Евдокия Коновалова поделилась воспоминаниями о том, каким требовательным тренером была Тамара Макаровна. Даже перейдя из гимнастики в баскетбол, ее воспитанница, когда подпрыгивала с мячом к корзине, продолжала тянуть носочки …

На вечере рассуждали о секретах молодости Тамары Макаровны. А вот что говорит она сама:

— Я привыкла жить так, чтобы и минуты не было свободной… И до сих пор стараюсь наполнять каждый свой день творчеством и трудиться, потому что жизнь – это труд. А если от труда получаешь удовольствие – это счастье.

Ирина Глушко, дочь Тамары Лыгиной:

— В мамином доме уже стен не хватает. Многие работы она раздарила. Моя любимая, которая и стала ее подарком, – тропинка в осеннем лесу… Сейчас иголку маме держать уже тяжело. Поэтому она начала вышивать лентами. Последнюю свою картину завершила примерно неделю назад. А мамин секрет молодости, считаю, – в закалке сибирской. И характер оттуда.

На выставке в ЦГБ представлено 55 работ Тамары Лыгиной из 60 с лишним.