Выступают — сила и грация

Февраль 22, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 74

Юные пятигорчанки одержали нелегкую победу, в личном многоборье и групповых упражнениях, показав следующие результаты.

В личном  многоборье:  I юношеский разряд — III место у Софии Андреевой. I спортивный разряд: III место – Анастасия Гладунова; I место – Надежда Коровенко.  Кандидат в мастера спорта: III место – Мария Репринцева.  В групповых  упражнениях в разряде «Мастера спорта» I место завоевала сборная команда СК — Вера Шипилова, Ксения Сапова, Валерия Ярцева, Таисия Бушуева, Виктория Седунова. В разряде «Кандидат в мастера спорта» награды расположились следующим образом: III место — «Радуга» — Мария Репринцева, Мария Таранова, Снежана Базалева, София Базалева; II место — «Грация» — Анастасия Ковалёва, Ангелина Фролова, Кира Мокурова, Мария Елизарова; I место — «Сияние» Ксения Семёнова.  В I спортивном разряде: II место — «Конфетти» Эден Мишиева, Ксения Дергилева, Милана Небиева; I место — «Серпантин»  Мария Сапурина, София Геворкова, София Степанян.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.