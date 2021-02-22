Выступают — сила и грация

Юные пятигорчанки одержали нелегкую победу, в личном многоборье и групповых упражнениях, показав следующие результаты.

В личном многоборье: I юношеский разряд — III место у Софии Андреевой. I спортивный разряд: III место – Анастасия Гладунова; I место – Надежда Коровенко. Кандидат в мастера спорта: III место – Мария Репринцева. В групповых упражнениях в разряде «Мастера спорта» I место завоевала сборная команда СК — Вера Шипилова, Ксения Сапова, Валерия Ярцева, Таисия Бушуева, Виктория Седунова. В разряде «Кандидат в мастера спорта» награды расположились следующим образом: III место — «Радуга» — Мария Репринцева, Мария Таранова, Снежана Базалева, София Базалева; II место — «Грация» — Анастасия Ковалёва, Ангелина Фролова, Кира Мокурова, Мария Елизарова; I место — «Сияние» Ксения Семёнова. В I спортивном разряде: II место — «Конфетти» Эден Мишиева, Ксения Дергилева, Милана Небиева; I место — «Серпантин» Мария Сапурина, София Геворкова, София Степанян.