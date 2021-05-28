XIV Международный юношеский конкурс пианистов имени В. И. Сафонова открывается в столице СКФО

Творческий турнир пройдет с 1 по 6 июня. Юные таланты съедутся в Пятигорск из Москвы, Саратова, Уфы, Рязани, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Майкопа, Черкесска, Владикавказа, Комсомольска-на-Амуре, Нижневартовска, Ишима. Будут участники и из Китая. Пятигорск на конкурсе представят 7 пианистов. Всего было подано 95 заявок из 40 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. После отборочного прослушивания к участию допущено 73 музыканта, из них 26 участников от Ставропольского края. Пятигорск представят семь молодых исполнителей: Ксения Пимачева, Джулия Гаспарянц, Ника Хантулина, София Гаспарянц, Анна Горчуева, София Евдокимова и Егор Сивков. Конкурсные прослушивания будут проводиться в трех возрастных группах: до 9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. В составе жюри работают преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений страны. Председатель судейской коллегии — заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и генеральный директор Общества имени Фредерика Шопена в Москве приглашенный профессор консерваторий Пекина, Токио и Сеула Михаил Александров. «Сафоновский конкурс – это настоящий музыкальный праздник, — убежден он. — Это площадка для того, чтобы мы показали друг другу все лучшее, что есть в современной музыкальной педагогике, увидели и услышали достижения талантливых юных пианистов и преподавателей фортепиано из разных уголков страны и мира».

Торжественное открытие XIV Международного юношеского конкурса пианистов имени В. И. Сафонова состоится 1 июня в 17:00 на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. Здесь же пройдут и все остальные мероприятия конкурса: прослушивания, концерты, мастер-классы, торжественное закрытие и награждение победителей.