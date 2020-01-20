Январские будни окружной столицы

Январь 20, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 32

Новогодние праздники подарили Пятигорску не только хорошее настроение, но и солнечную погоду. Порадовались горожане и небольшим сугробам, которые принесла жителям юга страны снежная тучка, зацепившаяся за Главный Кавказский хребет. С детским восторгом пятигорчане разного возраста стали лепить снеговиком и снежных баб, фотографировать свое творчество и поздравлять друг друга в соцсетях с первым в этом году снегом. Но и городские службы не сидели без дела.

Заместитель главы администрации города Денис Бельчиков подвел итоги новогодних и рождественских мероприятий, поблагодарил коллег за слаженную работу в эти дни.

 

На общегородской планерке собравшимся в актовом зале мэрии руководителям отделов и структурных подразделений муниципалитета был представлен новый первый заместитель главы городской администрации. Эту должность занял Вячеслав Ростовцев, работавший ранее в Инспекции Федеральной  налоговой  службы по Пятигорску.

 

В ходе совещания также обсудили ход и темп строительства и реконструкции крупных социальных объектов, оценили уборку улиц и качество дорожного ремонта, наметили перспективу на ближайшие рабочие месяцы и подготовку города к крещенским мероприятиям.

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