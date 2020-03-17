Юбилейные медали ветеранам

В Ставрополе состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию участников, инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, в котором принял участие руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управленияСледственного комитета Российской Федерациипо Ставропольскому краю Артем Телятников.

Всего на мероприятие были приглашены 2 участника Великой Отечественной войны и 15 тружеников тыла. Им были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Эта медаль была учреждена в июне 2019 года Указом Президента России.

Артем Телятников поблагодарил ветеранов, выразил слова огромной благодарности за вклад, внесенный в приближение Великой Победы, и пожелал им крепкого здоровья, долголетия, прекрасного настроения.