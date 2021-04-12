Юнармейцы из Москвы приняли присягу в Пятигорске

Около ста членов движения «Юнармия» из московской школы № 709 приняли присягу на Посту № 1 у Мемориала Огонь Вечной Славы.

Пятигорск и столицу России связывает давняя патриотическая дружба. По словам директора ЦВПВМ Игоря Ткаченко, каждый год, вот уже много лет, в апреле на КМВ приезжают московские юнармейцы, совмещая активный отдых в военно-патриотическим воспитанием.

— Ребята посетили наш музей, курорты КМВ, — рассказал Игорь Ткаченко. – Мы показали им плац-парад, мастер-класс по обращению с оружием во время показательных выступлений, стояли вместе вахту на Посту № 1.

Руководитель одного из отрядов московских юнармейцев Марина Канищева отметила, что в прошлом году, из-за пандемии коронавируса, традиция ежегодных поездок в Пятигорск была прервана. Поэтому сейчас ребята с особой радостью отправились в это путешествие. Пообщались с пятигорчанами, обменялись опытом с местными юнармейцами, осмотрели достопримечательности. По словам ребят, Пятигорск им очень понравился. Маленький, но красивый и уютный город.