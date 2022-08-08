Юнармейцы вернулись из города-героя Новороссийска

Ребята посетили места боевой славы, пообщались со сверстниками, несущими вахту памяти на Посту №1, встретились с ветеранами и действующими военнослужащими. Пятигорчане также приняли участие в торжествах, посвященных Дню воздушно-десантных войск, посетили местную воинскую часть ВДВ, возложили цветы к памятнику генералу В.Ф. Маргелову.

Юнармейцы двух городов вместе заступили на пост у мемориала «Защитникам Малой земли», совершили обзорную экскурсию по Новороссийску и посетили легендарный крейсер «Михаил Кутузов». — Уверен, поездка ребятам запомнилась надолго и подарила массу приятных впечатлений! – отметил в своем Телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Пятигорск ежегодно командирует большую делегацию юнармейцев в города-герои и города Воинской славы с патриотической миссией. Вопреки любым экономическим сложностям эта традиция живет и развивается. Вразные годы воспитанники ЦВПВМ побывали в Севастополе и Керчи, Минске и Бресте, Киеве и Одессе, Новороссийске и Краснодаре, Санкт-Петербурге и Волгограде, выезжали в Болгарию.