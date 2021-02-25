Юные пятигорские новаторы участвуют во всероссийском конкурсе

Одна из представленных работ на конкурс «Большие вызовы» — робот-грузовоз, способный транспортировать грузы в сложных условиях Крайнего Севера. Создатель шаробота, предназначенного для беспилотной доставки грузов на значительные расстояния — Александр Гринец, воспитанник пятигорского центра молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс». В финале всероссийского конкурса «Большие вызовы» будет представлен опытный образец робота, детали которого изготовлены с помощью 3D печати. «Большие вызовы» — масштабное мероприятие для старшеклассников, готовых принять участие в решении актуальных научно-исследовательских, инженерно-конструкторских и инновационных задач. Конкурс нацелен на выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической и изобретательской деятельности. Победителей ждет образовательная смена в центре поддержки одаренных детей «Сириус» (Сочи), сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

— Уникальные методики образования, применяемые в центрах инновационного творчества, позволяют молодым людям определиться с будущей профессией, развить умения и навыки, которые будут востребованы в экономике завтрашнего дня, — отметил министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

Напомним, сеть центров молодежного инновационного творчества действует в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».