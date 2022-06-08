Юные жители Пятигорска призвали водителей автотранспорта уважать права велосипедистов.

Накануне воспитанниками детского сада № 6 «Ягодка» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции была проведена профилактическая акция «Внимание: на дороге велосипедист». В ходе мероприятия внимание водителей было обращено на то, что велосипедист имеет такие же права, как и водитель любого другого транспортного средства, и водители автомобилей в установленных случаях обязаны предоставлять ему преимущество в движении. Также малыши призвали водители не оставлять юных участников дорожного движения без присмотра и не позволять им передвигаться на велосипедах по дорогам, не достигнув 14-летнего возраста. После беседы каждому водителю была вручена памятка с полезной информацией.