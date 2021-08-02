Юных футболистов Пятигорска ждет новое поле

Август 2, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 361

Юные футболисты, воспитанники детской спортивной школы по футболу №6, скоро будут играть и тренироваться на новом современном всесезонном футбольном поле с подогревом. Об этом сообщил глава города Пятигорска в своем Инстаграм. Дмитрий Ворошилов также пояснил:

— В рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» Пятигорск уже получил оборудование для нового поля. Правительством Ставропольского края, по поручению губернатора Владимира Владимирова, предоставлена субсидия на проведение необходимых монтажных работ. На сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией, запланирован ряд работ: укладка футбольного газона, строительство дренажной системы, обустройство системы подогрева (со строительством новой котельной), монтаж мачт освещения, установка нового ограждения. Кстати, площадь нового футбольного поля на стадионе «Центральный» увеличится, — добавил Дмитрий Ворошилов.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.