Юрий Чайка посетил школу № 31 со спортивным уклоном Пятигорска

Сегодня полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка посетил совместную тренировку по художественной гимнастике сборной России и юных спортсменок из Донецкой Народной Республики.

В средней общеобразовательной школе № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил совместную тренировку по художественной гимнастике сборной России и юных спортсменок из Донецкой Народной Республики.

Договоренность о подобных занятиях была достигнута в апреле текущего года во время визита Юрия Чайки в детский социально-реабилитационный центр «Радуга» в Нальчике. В ходе встречи с полпредом девочки, приехавшие на отдых и лечение из Донбасса, рассказали, что хотели бы возобновить прерванные из-за ситуации в регионе тренировки по художественной гимнастике.

Юрий Чайка пообещал оказать содействие в организации их участия в сборах российских спортсменок, запланированных в Пятигорске.

В окружную столицу из Донбасса приехали 11 девочек в возрасте от 6 до 14 лет.

По словам Президента Федерации художественной гимнастики ДНР Ирины Пушилиной, вынужденный перерыв в тренировках безусловно сказывается на уровне подготовки юных гимнасток. Поэтому они с восторгом приняли предложение приехать на сборы титулованных сверстниц, среди которых есть чемпионки мира и Европы.

Федерация художественной гимнастики ДНР была создана полтора года назад, и за это время ее представительницы смогли добиться хороших результатов на различных российских соревнованиях.

В перспективе речь идет о создании на Донбассе первого Центра художественной гимнастики.

Юрий Чайка пожелал юным спортсменкам из ДНР новых побед и вручил памятные подарки – фитнес-браслеты и необходимый инвентарь.

За оказанное содействие в организации тренировок от имени Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер полпреда поблагодарила Заслуженный тренер России Ляйсан Савицкая.

По ее словам, в Пятигорске российские спортсменки смогут не только восстановиться, но и качественно подготовиться к предстоящему турниру в Минске.

Совместные сборы продлятся до середины июля.