«Z» и «V» от юных казаков

Конные и пешие казаки на пятигорской Поляне Песен выстроились в буквы «Z» и «V» Так молодежная сотня Горячеводской казачьей общины выразила свою поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса. Задействовано в построении 50 казаков и 10 лошадей.

— Давно хотели провести эту акцию, но не позволяла погода – было много снега, гололед. А вот сегодня всё получилось, — рассказал атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко. — Очень надеемся, что ребята, которые сейчас наводят порядок на территории Украины, увидят нас, почувствуют нашу поддержку, и это придаст им силы духа, чтобы завершить начатое.

Напомним, казаки – активные участники сбора, комплектования и погрузки гуманитарной помощи, которую продолжают собирать в Пятигорске для жителей Донецкой и Луганской народных республик. А в начале марта горячеводские казаки сами доставили в Луганск продукты питания, питьевую воду, одежду и обувь, предметы первой необходимости — в целом почти 100 тонн гуманитарного груза. Оперативный сбор и выезд грузовиков на Донбасс организовали в рамках акции «Кавказ Zа наших!», инициированной аппаратом полпреда Президента РФ в СКФО. Гуманитарная миссия заняла в общей сложности трое суток.