За добровольную сдачу оружия – денежное вознаграждение

Добровольная сдача оружия может обезопасить граждан от возможных противоправных действий, связанных с применением оружия, а также освободить от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия.

Статьей 222 Уголовного кодекса РФ за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Отдел МВД России по городу Пятигорску информирует, что за добровольную сдачу оружия гражданам полагается денежное вознаграждение в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 11 марта 2019 года № 92-п http :// pravo . stavregion . ru / docs /7836

Граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

Оружие можно сдать в городские и районные органы внутренних дел по территориальности. Для получения денежного вознаграждения гражданин может обратиться с заявлением в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества по адресу: Ставрополь, улица Мира, 337, кабинет 707, тел. 8(8652) 23-13-09.