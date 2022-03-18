За два месяца «Россети Северный Кавказ» пресекли на Ставрополье хищения электроэнергии на 2,6 млн рублей

В январе-феврале текущего года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» пресекли 55 фактов неучтенного потребления электроэнергии почти на 630 тыс. кВт*ч. Стоимость «украденных» киловатт-часов – 2,6 млн рублей.

Выявленного объема могло хватить для электроснабжения г. Новопавловска с населением свыше 26 тысяч жителей в течение почти недели.

Большая часть нарушений пришлась на население – 50 фактов хищения ресурса на 265 тыс. кВтч. В отношении юридических лиц рабочие группы составили 5 актов на более чем 363 тыс. кВтч.

Основная часть случаев энерговоровства – 36 – обнаружена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей филиала.

Стоит отметить, борьбу с расхитителями ресурса энергетики ведут непрерывно, ежемесячно выявляя факты несанкционированного потребления.

Все взысканные с нарушителей средства сетевая компания направляет на модернизацию и повышение надежности электроснабжения края.

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