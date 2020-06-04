За лимонад и чипсы – уголовная статья

В отдел МВД России по Пятигорску обратились работники одного из крупных магазинов города с заявлением о краже продуктов питания.

Полицейские опросили персонал торгового заведения и изучили запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксировано противоправное деяние.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. 32-летнего жителя Кисловодска доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Установлено, что гражданин приехал в магазин со своей женой для приобретения товаров. Мужчина воспользовался отсутствием внимания со стороны работников торгового учреждения и похитил со стеллажа три ящика лимонада и одну картонную коробку с чипсами. Супруге он сказал, что оплатил товар.

Часть похищенного имущества изъята и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращена законному владельцу.

Отделом дознания ОМВД России по Пятигорску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).