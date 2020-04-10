За невыполнение правил поведения — административная ответственность

Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ глава 20 КоАП РФ дополнена статьей 20.6.1, устанавливающей административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

В соответствии с Постановлением губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» на территории края указанный режим действует до 00 часов 00 минут 01.07.2020 года, поясняют в городской прокуратуре.

При этом указанные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу либо совершенные повторно, влекут повышенную административную ответственность.

Федеральным законом также устанавливается подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса, а также определяются должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.

К таким субъектам отнесены должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утверждается высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Перечень органов власти Ставропольского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, утвержден Постановлением губернатора Ставропольского края от 08.04.2020 №138.

Вместе с тем органы МВД вправе оказывать содействие указанным должностным лицам, методическую помощь по вопросам, связанным с возбуждением дел об административных правонарушениях, а также составлением процессуальных документов.

Дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 рассматривают судьи районных судов.