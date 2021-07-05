За незаконно вырубленные деревья призовут к ответу

В Пятигорске привлекут к ответственности нарушителей, незаконно вырубивших деревья в районе улицы Пестова. Накануне в директ инстаграм-аккаунта главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова поступило обращение подписчиков о незаконной вырубке деревьев. В ходе выездной проверки, организованной совместно с сотрудниками прокуратуры города и отдела МВД по Пятигорску, произведен осмотр зеленых насаждений на земельном участке с кадастровым номером 26:33:150407:33 в границах улиц Первомайской и Пестова. Участок находится в аренде у ООО «Зольское ПМК-1». С выходом на место установлено, что по вышеуказанному адресу произведены работы по спилу зеленых насаждений: обнаружены пни (в количестве 86 шт.) разных пород деревьев с разным сроком давности спила. Виновные лица, которые будут установлены правоохранительными органами, будут привлечены к ответственности. Также с них будет взыскана компенсационная стоимость деревьев в размере более 21 млн. рублей.

— Деревья в нашем городе можно пилить только после заключения комиссии по зеленым насаждениям и только в случае их аварийности либо болезни, — отметил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.