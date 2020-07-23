За отдых на КМВ будут возвращать деньги

Россияне, решившие провести отдых на курортах Ставрополья, могут рассчитывать на возврат от 5 до 15 тысяч рублей. Регион вошел в группу туристических направлений для получения денежных компенсаций.

Федеральное агентство по туризму планирует, что в крае кэшбек будет предоставляться за покупку туров с 1 октября до 20 декабря 2020 года.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении, в котором говорится, что при стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч рублей. Туристы, которые потратили на путевку от 50 тысяч рублей, получат возврат в сумме 10 тысяч рублей, а за путевку стоимостью 75 тысяч рублей и больше государство вернет 15 тысяч рублей.

Однако для этого есть ряд условий: продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей, оплата через российскую платежную систему «Мир»

В настоящее время Ростуризм разрабатывает порядок возмещения затрат.