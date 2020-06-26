За правовой защитой — сюда

На Кавказских Минеральных Водах открыто представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае.

Представительство располагается по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 501, 5 этаж (здание Администрации города). График работы с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.30). Здесь рассматриваются жалобы граждан на действия или бездействие должностных лиц в государственных муниципальных органах. Вы можете сообщить об имеющейся проблеме, факте нарушения прав личности, оставить жалобу или внести предложение о мерах по улучшению работы в сфере защиты прав граждан.