За содеянное ответит

Пятигорским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119,

п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ему назначено окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Органами предварительного расследования А. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, а именно в том, что он , находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находясь в общественном месте города Пятигорска Ставропольского края, в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта, произошедшего в результате предшествующих систематических конфликтных ситуаций с бывшей супругой и ее родственниками, после совершения угрозы убийством в отношении бывшей свекрови, действуя умышленно, то есть, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения смерти брата бывшей супруги — несовершеннолетнего С., и желая их наступления, используя в качестве мотива возникшие ввиду систематических конфликтов личные неприязненные отношения, с целью совершения его убийства, вооружившись приисканным им в указанном месте хозяйственно-бытовым ножом, который он использовал в качестве оружия, подошел к С. и нанес им последнему не менее двух ударов в жизненно-важные органы в область туловища, причинив тем самым повреждения в виде: одиночной слепой раны передней поверхности левого бедра в верхней трети, причинившей легкий вред здоровью С., по признаку кратковременности его расстройства на срок до трех недель, а также одиночной слепой раны передней брюшной стенки в чревной области слева, проникающей в брюшную полость с повреждением тонкой кишки в двух местах и повреждением левой поясничной мышцы, которая причинила тяжкий вред здоровью С., по признаку опасности для жизни. Однако, в связи со своевременным оказанием С. медицинской помощи, а также пресечением противоправных действий А. сотрудником полиции, он не смог довести до конца свои преступные действия по независящим от него обстоятельствам.

Вышеуказанную квалификацию действий А. суд счел ошибочной и переквалифицировал действия на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 на п. «з» ч. 2

ст. 111 УК РФ.

Не согласившись с выводами суда, прокуратурой города на вышеуказанный приговор принесено апелляционное представление, которое Ставропольским краевым судом удовлетворено, приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Пятигорский городской суд.

Прокурор города Пятигорска

советник юстиции Е. А. Соколов.