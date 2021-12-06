За сохранение памяти о М. Ю. Лермонтове

Жюри Всероссийской интернет-премии «Прометей-2021» объявило имена победителей в основных и специальных номинациях. Торжественная церемония состоялась в Пятигорске.

Помимо основных номинаций жюри выбрало победителей в специальных номинациях. В номинации«Памяти Михаила Юрьевича Лермонтова»выигралГосударственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. Премию вручили Ирине Вячеславовне Сафаровой, директору музея, и Екатерине Викторовне Новиковой, заведующей экскурсионно-массовым отделом.

В номинации «За укрепление этноконфессионального согласия на Северном Кавказе» победу завоевал цикл фильма «Вершины Кавказа» информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня».

«Мы рады, что премия вернулась на Кавказ. Благодарны за постоянное внимание и интенсивную работу премии «Прометей», — сказал на вручении премии помощник полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков.

В этом году всего было около 100 участников. Компетентное жюри выбрало 17 победителей в шести специальных и 11 основных номинациях, им вручили бронзовые статуэтки.