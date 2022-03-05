Забег в поддержку российских паралимпийцев

KAVKAZ.RUN ЗА СПОРТ! В Пятигорске готовятся дать старт беговому сезону.

Некоммерческий забег ЗА СПОРТ состоится в городе-курорте 13 марта. Спортивное мероприятие пройдет в поддержку российских спортсменов, которых сегодня отстранили от всех соревнований, в поддержку наших паралимпийцев, которых лишили возможности представлять страну на Играх. Как отметили организаторы забега, спорт во все времена был тем, что объединяет людей, что дает энергию и мотивацию, что помогает двигаться вперед.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие: спортивные клубы и корпоративные команды, профессиональные спортсмены и любители бега, постоянные участники и те, кто только подумывает начать бегать.

Мероприятие состоится при поддержке Главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова и администрации города. Дистанции две — 2,5 и 9 км. На финише вместо медалей — вкусная каша и чай. Участие бесплатное. Обязательную регистрацию можно пройти по ссылке в шапке профиля @kavkaz.run 13 марта, г.Машук, Ворота Любви 10:00 — выдача стартовых номеров 11:00 — массовый старт Во время проведения забега движение транспорта по кольцевой автодороге на Машуке будет ограничено.