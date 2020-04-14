Задача – обеспечить безопасность на Пасху

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провел рабочее совещание по вопросам, связанным с предстоящим праздником Пасхи. В нем приняли участие члены Правительства края, руководство Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю, главы муниципальных образований, священнослужители епархий региона.

– Сегодня началась предпасхальная неделя, и мы должны обеспечить безопасность всех связанных с этим мероприятий, с учетом угрозы коронавируса, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало на совещании, в настоящее время продолжают проводиться богослужения. Вместе с тем,губернатор обратился к митрополиту, епископам православных епархий Ставрополья с просьбой посодействовать в минимизации числа прихожан, посещающих храмы – в том числе, и во время пасхальных богослужений.

Глава края также дал ряд установок главам муниципальных образований. Они включают проведение дезинфекционных мероприятий на территории храмов и прилегающих к ним, обеспечение всех участников богослужений защитными масками, предоставление антисептических средств для профилактики.

Особое внимание будет уделено обеспечению общественной безопасности на территории храмов и кладбищ с участием сотрудников правопорядка и казачества.

Как было отмечено на совещании, общественный транспорт, следующий к кладбищам в муниципальных образованиях, работать не будет.

Трансляция пасхального богослужения будет организована региональными телеканалами.