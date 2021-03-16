Задача – помогать людям

Заседание Штаба Ставропольского общественно-волонтерского центра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по помощи граждан в связи с пандемией коронавируса в Пятигорске прошло в столице СКФО. Возглавил эту организацию Алексей Раздобудько, депутат Думы Ставропольского края.

— Сегодня нашу встречу предлагаю построитель в режиме диалога, в котором каждый желающий будет иметь возможность поделиться своим опытом и полезной информацией, — отметил Алексей Викторович. — Здесь присутствуют неравнодушные пятигорчане, партийцы и волонтеры, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией с самого первого дня.

Алексей Раздобудько озвучил статистику. Так в 2020 году в рамках волонтерского движения было принято порядка 300 тысяч обращений от граждан, людям адресно раздали 320 тысяч продуктовых наборов, более 700 ноутбуков и планшетов получили дети по программе «Помоги учиться дома», 26248 лекарственных наборов развезли тем, кто лечился не в медицинских учреждениях. Поздравления получили медики, дежурившие в красной зоне в новогоднюю ночь, а 2250 подарков отправилось их детям. И это далеко не все, чем помогли волонтеры людям в непростое время пандемии. Алексей Раздобудько подчеркнул, что штаб создан для того, чтобы содействовать добровольцам организационно и административно.

С докладами также выступили координатор Ставропольского регионального отделения «Волонтеры медики» Любовь Хенкина, заведующая отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Мария Данилова и председатель молодежной палаты 5 созыва столицы СКФО, директор Центра реализации молодежных проектов и программ города Анна Крымова.