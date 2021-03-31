Задержан за сбыт запрещенных веществ

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Пятигорску получили оперативную информацию, что 33-летний местный житель осуществляет сбыт запрещенных веществ.

Гражданин доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека стражи порядка обнаружили 10 тараблистеров лекарственного препарата «Лирика» и 15 флаконов лекарственного препарата «Тропикамид». Со слов гражданина, обнаруженные вещества он приобрел у незнакомого мужчины для дальнейшей реализации.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является сильнодействующим веществом синтетического происхождения- прегабалин общей массой около 56 грамм и тропикамид общей массой 150 грамм.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.