Задержаны участники перестрелки в Пятигорске

В социальных сетях появились видеозаписи задержания участников перестрелки в Пятигорске.

Напомним, 24 апреля на пересечении улиц Ессентукской и Сельской произошла перестрелка.

Очевидцы сообщают, что перестрелку вели из двух автомобилей из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, есть те случайные автовладельцы, кому пуля попала в стекло автомобиля.

Комментарий ОМВД РФ по Пятигорску по поводу перестрелки на перекрестке улиц Ессентукской и Сельской:«По предварительным данным, между двумя группами граждан произошел конфликт, в ходе которого применялось травматическое оружие и приобретенный ими охолощенный автомат. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников происшествия. В настоящее время с задержанными проводятся следственные и оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Также продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех участников инцидента и их местонахождения».