Задержаны за кражу люков

В полицию Пятигорска обратились местные жители с заявлениями о хищении принадлежащих им канализационных люков.

Благодаря работе участковых уполномоченных полиции, установлены личности злоумышленников. Троих молодых людей, один из которых ранее судим, доставили в городской отдел внутренних дел, где они в содеянном сознались. Мужчины пояснили, что, вооружившись ломом и подручными предметами, промышляли кражами на различных улицах города-курорта. Похищенные люки подельники сдавали в пункт приема металла, а вырученные деньги делили и тратили на личные нужды.

Канализационные люки изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены на прежние места. Следственным отделом ОМВД России по Пятигорску в отношение подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).