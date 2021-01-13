Захвативший заложников мужчина оказался невменяемым

Следственный отдел по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, совершившего деяния, запрещенные уголовным законом, предусмотренныеч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что 9 апреля 2020 года мужчина, находясь в квартире своей сестры в Пятигорске, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ.

Также, 13 апреля 2020 года мужчина, находясь в камере сборного отделения дежурной части ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю ударил сотрудника изолятора, причинив легкий вред здоровью.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

Сейчас следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.