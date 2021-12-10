Присяга – клятва в верности Родине

Сегодня в ФКУ УК УФСИН России по Ставропольскому краю молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы в торжественной обстановке приняли присягу на верность служебному долгу и соблюдению законности

Значение принятия Присяги трудно переоценить. Этот ритуал призывает сотрудника к высокой ответственности за выполнение служебного долга. Принятие Присяги – первый и очень важный шаг на пути становления молодого сотрудника настоящим профессионалом.

Присягу в учреждениях и органах ФСИН России принимает каждый вновь поступающий на службу сотрудник. Принятие Присяги – торжественный и волнующий момент в жизни сотрудника ФСИН России.

Это священная клятва верности служения народу, Отечеству, нерушимый закон для сотрудника УИС, подчеркнул начальник ФКУ УК УФСИН России по Ставропольскому краю, полковник внутренней службы Сергей Апрышко.

Значение данного мероприятия трудно переоценить. Этот ритуал призывает сотрудника к высокой ответственности за выполнение служебного долга! С того момента, как в торжественной обстановке, перед лицом своих начальников, товарищей, родных и близких вы произнесёте слова священной клятвы, будете считаться истинными, полноправными сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

С напутственными и поздравительными словами к молодым сотрудникам обратился председатель ветеранской организации управления по конвоированию, майор внутренней службы в отставке Федорович Сергей Петрович.

— Ритуал принятия Присяги всегда занимал особое место в системе воинских ритуалов. Это наиболее торжественный и волнующий момент в жизни каждого сотрудника. Присяга – священная клятва верности служения народу, Отечеству. Мы уверены, что вы не нарушите своей клятвы, проявите себя высокообразованными, культурными, по-воински дисциплинированными представителями власти. Храните добрые традиции своих предшественников, с достоинством продолжайте дело старшего поколения.

Он выразил надежду, что молодое поколение с честью и достоинством продолжит славные традиции учреждения, а заключительные слова текста присяги — «Служа закону — служу народу» станут для них единственно верным ориентиром в их службе на благо Отечества.

В конце мероприятия сотрудники возложили цветы к Вечному огню мемориала «Огонь Вечной Славы».