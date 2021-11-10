Законность и безопасность в городе – это их труд

Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. Свой профессиональный праздник полицейские, как всегда, встретили на боевом посту. Ведь их служба требует круглосуточной работы.

В столице СКФО оберегает город от преступности ОМВД РФ по Пятигорску, возглавляет который полковник полиции Михаил Громаков. В отделе чтят традиции, с заботой относятся к ветеранам службы и истории органов внутренних дел, воспитывают молодые кадры в духе патриотизма и уважения к профессии. День милиции, как его называют по привычке многие полицейские, в отделе начали с торжественного построения и возложения цветов к мемориалу сотрудникам ОМВД РФ по Пятигорску, погибшим при исполнении служебного долга. Затем состоялось награждение грамотами, благодарностями и вручение очередных званий.

К личному составу обратился Михаил Громаков: «Уважаемые сотрудники Отдела МВД России по городу Пятигорску, примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником! Благодарю вас за преданность своему служебному долгу и нелегкий самоотверженный труд. Желаю, чтобы честь и отвага, доблесть и соблюдение законов, честность и вера в свое дело приносили удовлетворение и гармонию! Вы — надежная поддержка гражданам Пятигорска! Легких рабочих будней, достатка и крепкого здоровья!»