Законы дорог уважай

Апрель 26, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 70

На базе городского специализированного центра по профилактике детского дорожного травматизма прошел городской этап краевого смотра-конкурса «Законы дорог уважай — 2022!». Организаторами конкурса выступили управление образования, отдел ГИБДД Отдела МВД по г. Пятигорску и Дворец детского творчества.Конкурс проводится ежегодно в целях формирования у детей навыков безопасного поведения на улице, привлечения школьников к участиюв  пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах, в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

 

В этом году в конкурсе приняли участие 27 отрядов юных инспекторов движения  из школ города. Ребятам предстояло показывать свое мастерство в навыках вождения велосипеда на таких станциях, как «Автогородок» и «Фигурное вождение»,представить себя и свою команду в творческом выступлении, а также показать свои знания на станциях «Знаток ПДД» и «Знание основ доврачебной помощи».

 

По итогам городского смотра-конкурса  команда школы №24, занявшая первое место,будет представлять наш город на краевых соревнованиях, которые пройдут осенью этого года.

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