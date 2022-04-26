На базе городского специализированного центра по профилактике детского дорожного травматизма прошел городской этап краевого смотра-конкурса «Законы дорог уважай — 2022!». Организаторами конкурса выступили управление образования, отдел ГИБДД Отдела МВД по г. Пятигорску и Дворец детского творчества.Конкурс проводится ежегодно в целях формирования у детей навыков безопасного поведения на улице, привлечения школьников к участиюв пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах, в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

В этом году в конкурсе приняли участие 27 отрядов юных инспекторов движения из школ города. Ребятам предстояло показывать свое мастерство в навыках вождения велосипеда на таких станциях, как «Автогородок» и «Фигурное вождение»,представить себя и свою команду в творческом выступлении, а также показать свои знания на станциях «Знаток ПДД» и «Знание основ доврачебной помощи».

По итогам городского смотра-конкурса команда школы №24, занявшая первое место,будет представлять наш город на краевых соревнованиях, которые пройдут осенью этого года.