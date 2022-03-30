Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров посетил Пятигорский хлебокомбинат

Хлебокомбинат — одно из старейших предприятий города. Визит состоялся в рамках форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Главная тема, которую обсудил замминистра с руководством города и предприятия, – стабилизация цены на хлеб. Ассортимент продукции Пятигорского хлебокомбината насчитывает более 150 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. С работой предприятия, проблемами и перспективой развития производства заместитель министра ознакомился подробно.

— Мы понимаем: цена зерна нестабильна и в сегодняшней ситуации прогнозировать дальнейшие закупки непросто. Но социальный сегмент хлеба дотируется со стороны государства, — отметил Сергей Назаров. — Есть предложение делать закупки зерна на долгосрочный период – тогда будет проще контролировать скачки цен. В текущей ситуации целесообразно иметь годовой объем запаса зерна.

Напомним, для того чтобы закрепить цены на хлеб, Правительство РФ уже выделило 2,5 млрд. рублей из федерального бюджета, средства направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение отпускной цены на хлеб и хлебобулочные изделия. На Ставрополье на поддержку хлебокомбинатов предусмотрено 180 млн. рублей из федерального и краевого бюджетов. Действие этой меры поддержки будет продлено и во втором полугодии. Кроме того, краевые производители хлеба будут обеспечены льготными кредитами. Минсельхозом РФ уже одобрено 350 млн. рублей на эти цели.

— Важно, что сегодня, благодаря федеральным и региональным субсидиям, хлебопеки смогут зафиксировать мартовские цены и не допустить их роста до конца текущего года, — убежден глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. – Так называемая социальная буханка, которая чаще всего присутствует на столах жителей страны, не должна дорожать.

Как отмечали участники встречи на хлебокомбинате, в текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить наличие на полках магазинов социально значимых товаров с минимальной наценкой.