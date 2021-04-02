Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко побывал в столице СКФО

В ходе рабочего визита первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Евгеньевич Глушко посетил несколько образовательных объектов края.

Среди них: школа № 31 со спортивным уклоном г. Пятигорска, Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса.

Образовательная деятельность в них осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря нацпроекту у ребят появилась хорошая возможность совершенствовать свои навыки в профессиональных мастерских и демонстрировать свои способности на чемпионате Ворлдскиллс краевого и всероссийского уровнях.

Кроме того, Дмитрий Евгеньевич посетил школьную столовую и оценил работу поваров, которые ежедневно кормят вкусными завтраками и обедами более 600 школьников, в том числе более 240 обучающихся начальных классов.

Реализация нацпроекта «Образование» является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Ставропольского края и краевого министерства образования.