ЗАО «Холод» скоро возобновит работу

Январь 31, 2022 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 154

Пятигорское ЗАО «Холод» в ближайшее время возобновит работу на производственных площадях, не пострадавших от пожара.

 

Аммиак с территории завода вывозят, а в дальнейшем предприятие будет работать  с использованием фреона, что безопасно как для населения, так и для производства.

 

Сегодня глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с руководителем предприятия Александром Соломко.

— Готовится план восстановления пострадавших производственных площадей для дальнейшей эксплуатации в производстве, — рассказал  глава города. – По окончании восстановительных работ деятельность завода будет возобновлена в полном объеме.

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