ЗАО «Холод» скоро возобновит работу

Пятигорское ЗАО «Холод» в ближайшее время возобновит работу на производственных площадях, не пострадавших от пожара.

Аммиак с территории завода вывозят, а в дальнейшем предприятие будет работать с использованием фреона, что безопасно как для населения, так и для производства.

Сегодня глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с руководителем предприятия Александром Соломко.

— Готовится план восстановления пострадавших производственных площадей для дальнейшей эксплуатации в производстве, — рассказал глава города. – По окончании восстановительных работ деятельность завода будет возобновлена в полном объеме.