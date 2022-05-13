«Зарница» зовет!

Май 13, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 89

27 команд принимают участие в 45-м городском финале военно-спортивной игры «Зарница».

В двухдневных соревнованиях школьникам-зарничникам предстоит продемонстрировать навыки физической, огневой и строевой подготовки, пройти  комплексный тест по истории Отечества, ОБЖ и юнармейскому движению, проявить себя в туристическом многоборье, а также принять участие в пожарной эстафете и конкурсе по оказанию первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.

«Зарница-2022» проходит на базе пятигорского Центра военно-патриотического воспитания,  СОШ №6 и на Комсомольской поляне у подножия Машука.     Участники — учащиеся всех общеобразовательных учреждений Пятигорска (27 команд  по 9 человек). Торжественное открытие городского финала – 13 мая в 9:00 у Поста №1 (мемориал Огонь Вечной Славы).

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