Зарядка-флешмоб в честь 90-летия ГТО

90-летие ГТО отметили в Пятигорске. Воспитанники школы №31 со спортивным уклоном посвятили юбилею необычную зарядку-флешмоб. Во всех школах города для учеников младших классов прошли Уроки ГТО, ребята постарше организовали выставки плакатов, рисунков и поделок. А старшеклассники отметили праздник выполнением испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса. В четверг череду праздничных мероприятий открыла «кузница чемпионов» — школа №31. Под бодрые ритмы спортивных маршей ребята выстроились в школьном дворе на утреннюю зарядку — ряды юных физкультурников при этом сформировали буквы «ГТО». Отметили юбилей и студенты. В Институте управления, бизнеса и права, в филиалах Российской академии народного хозяйства и Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова прошли круглые столы. Молодежь встретилась с ветеранами спорта, которые провели экскурс в историю ГТО и торжественно вручили знаки отличия физкультурникам, выполнившим нормативы ВФСК ГТО в 2020 году.

— Гордимся тем, что комплекс ГТО связывает поколения лучшими спортивными традициями, — отметил мастер спорта СССР по ГТО Илья Щепилов.

В ПМФИ и ПГУ студенты организовали показательные выступления лучших спортсменов – обладателей знаков отличия ВФСК ГТО. Кроме того, на предприятиях и в учреждениях города, в общественном транспорте появились плакаты, подготовленные Пятигорским центром тестирования ГТО, а на одной из главных городских автомагистралей установлен тематический баннер.

— По самым скромным подсчетам в подготовке и праздновании юбилея комплекса ГТО приняли участие более 15 тысяч жителей нашего города, — рассказала руководитель центра тестирования Людмила Владимирова. — Спасибо всем за единомыслие и сотрудничество!