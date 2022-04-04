Zарядка с чемпионами на Машуке

Теплое утро выходного дня пятигорчане встретили массовой Zарядкой на склоне горы Машук, на Поляне песен. Такие мероприятия стали для нашего города уже доброй традицией. Пятигорск дал миру много ярких спортивных имен. Но все наши спортсмены держат связь со своей малой Родиной и активно помогают развивать и популяризировать здесь спорт и ЗОЖ.

Провели Zарядку для горожан чемпион Европы по боксу, бывший регулярный чемпион мира по версии WBA, временный чемпион мира по версии WBA Давид Аванесян, бронзовый призер Олимпийских игр в 2012 году, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира по боксу, заслуженный мастер спорта России Давид Айрапетян, а также депутат городской Думы, организатор открытого чемпионата столицы СКФО по пауэрлифтингу «Открытое небо» Евгений Месропов, мастер спорта по художественной гимнастике, член сборной команды Ставропольского края, победитель чемпионата ЮФО и СКФО, победитель и призер краевых и всероссийских соревнований Валерия Семенова, мастер спорта по спортивной аэробике Анна Чернощекова и другие именитые спортсмены.

Принять участие в зарядке пришли ребята, которые тренируются в различных секциях, спортсмены-любители, семьи с детьми. По словам Давида Аванесяна, он всегда откликается на просьбы провести такие мероприятия.

— Дети — наше будущее, и их нужно ставить на первое место. Мы должны уделять подрастающему поколению как можно больше времени, показывать хороший пример, чтобы оно стремилось быть здоровым, — считает Давид Аванесян. – Считаю, что спорт надо развивать. Сейчас модно быть здоровым и сильным. Сам я, конечно, делаю зарядку каждый день. Ведь спорт — это моя жизнь. Спорт меняет человека изнутри колоссально. Бокс – близкое отражение жизни, со взлетами, падениями и умением встать и идти дальше. Не каждый станет чемпионом, но он будет каждый день лучше, чем вчера.

Давид Айрапетян сейчас тренирует юных боксеров. Он привел и своих воспитанников на зарядку. Боксер отметил важность таких мероприятий: «Если из всех участников даже хотя бы двое пойдут потом заниматься в секцию, это уже результат».

Цифра: свыше 200 человек приняли участие в спортивно-патриотическом мероприятии.

Анна Чернощекова добавила, что природа Пятигорска – это лучший спортивный зал для всех, кто за ЗОЖ, причем в любом возрасте.

Пятигорчанка Сона Ельчуева привела на Zарядку своих детей – семилетнего Омара и шестилетнюю Мариам. Они уже занимаются спортом – ходят на плавание, а сын еще и на борьбу. В семье также спортивный папа. Жительница города считает, что такие мероприятия очень нужны, и они стараются не пропускать их.

Участники массовой Zарядки с радостью выполнили все упражнения для разогрева и укрепления мышц. Комбинации не только сделали их более сильными, но и подняли настроение на весь день. Многие после тренировки отправились гулять вокруг горы Машук.