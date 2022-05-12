В рамках акции Союза женщин России «Zащитникам с любовью» председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России» Татьяна Арсентьевна Чумакова еженедельно оказывает гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на лечении в госпитале, а также тем военнослужащим, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине.

Так, на днях Татьяна Арсентьевна отправила на Украину около двух тонн гуманитарной помощи, в которую входили продукты питания: тушенка, сгущенное молоко, сырокопченая колбаса, икра лососевая, выпечка, соки, чай, кофе, пледы, подушки, одеяла, предметы посуды, одеколоны и многое другое.

Тем самым, Татьяна Арсентьевна подает пример всем нам, что необходимо оказывать поддержу нашим защитникам, ведь они сегодня очень нуждаются в нашей заботе.