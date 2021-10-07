Заслужили благодарность

Заслуженные награды вручили активным участникам мероприятий, посвященных Дню города Пятигорска. Благодарственные письма Главы города Пятигорска получили руководители и работники учреждений культуры, творческие коллективы и представители общественных организаций, чьими силами создавались и проводились праздничные мероприятия. Отдельной благодарности удостоились те, кто так или иначе был причастен к организации и проведению Всероссийского фестиваля «Осенний культурный марафон» Российского фонда культуры. Среди награждённых сотрудники гостиниц и ресторанов, транспортные предприятия, водители, сопровождающие делегации, администраторы и техническая группа. Особенно тепло в этот вечер приветствовали волонтеров — активистов молодёжи Пятигорска, которые оказали неоценимую помощь в проведении мероприятий.