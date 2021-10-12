Завершается реконструкция гимназии №11 — старейшей гимназии Пятигорска

Октябрь 12, 2021 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 90

Подрядчики устраняют замечания и  готовят документы для сдачи объекта. Как сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов, государственный строительный надзор уже завершил  промежуточную проверку, в ближайшее время начнется основная. В ходе реконструкции межэтажные турлучные перекрытия в здании заменены на железобетонные, установлен  внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает  нормам  сейсмоустойчивости.

Проработаны вопросы тепло-, водо- и электроснабжения. Закуплено учебное и спортивное оборудование, оснащение пищеблока. Отреставрирована входная группа и фасад гимназии, восстановлены  утраченные с течением времени элементы, оборудована современная спортплощадка. Здание гимназии, построенное в начале XX века — памятник архитектуры, реконструкция   шла  в рамках нацпроекта «Образование». — Думаю, что выбранный нами подход,  не принимать работы до полного устранения замечаний,  правильный. В погоне за сроками  не хочется потерять качество, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. —  Спасибо родителям, учителям и губернатору Владимиру Владимирову за понимание и за терпение!

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