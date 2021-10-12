Завершается реконструкция гимназии №11 — старейшей гимназии Пятигорска

Подрядчики устраняют замечания и готовят документы для сдачи объекта. Как сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов, государственный строительный надзор уже завершил промежуточную проверку, в ближайшее время начнется основная. В ходе реконструкции межэтажные турлучные перекрытия в здании заменены на железобетонные, установлен внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает нормам сейсмоустойчивости.

Проработаны вопросы тепло-, водо- и электроснабжения. Закуплено учебное и спортивное оборудование, оснащение пищеблока. Отреставрирована входная группа и фасад гимназии, восстановлены утраченные с течением времени элементы, оборудована современная спортплощадка. Здание гимназии, построенное в начале XX века — памятник архитектуры, реконструкция шла в рамках нацпроекта «Образование». — Думаю, что выбранный нами подход, не принимать работы до полного устранения замечаний, правильный. В погоне за сроками не хочется потерять качество, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Спасибо родителям, учителям и губернатору Владимиру Владимирову за понимание и за терпение!