Завершается реконструкция сквера Победы на улице Урицкого

Все работы подрядчик обещает закончить до конца года. Обновленный сквер станет отличным новогодним подарком для всех жителей поселка Горячеводского – об этом на своей странице в “Инстаграме” рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Завершена прогулочная зона сквера, монтируются камеры видеонаблюдения. На спортивной площадке осталось установить баскетбольные щиты. Идет обустройство детского городка. И «изюминка» сквера — пространство вокруг родника — также в стадии завершения, — сообщил глава.

Он подчеркнул: реализовать проект помогла поддержка губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также активное участие жителей поселка и горячеводских казаков.