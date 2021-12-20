Завершается реконструкция сквера Победы на улице Урицкого

Декабрь 20, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 113

Все работы подрядчик обещает закончить до конца года. Обновленный сквер станет отличным новогодним подарком для всех жителей поселка Горячеводского – об этом на своей странице в “Инстаграме” рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

 

— Завершена прогулочная зона сквера, монтируются камеры видеонаблюдения. На спортивной площадке осталось установить баскетбольные щиты. Идет обустройство детского городка. И «изюминка» сквера — пространство вокруг родника — также в стадии завершения, — сообщил глава.

 

Он подчеркнул: реализовать проект помогла поддержка губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также активное участие жителей поселка и горячеводских казаков.

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